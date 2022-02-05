اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 06:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المحكمة تطالبهم برد المبلغ وغرامة مساوية لنفس القيمة

المؤبد لـ 3 متهمين بشركة تجارة الأدوية بالقليوبية لاختلاسهم 3 ملايين جنيها

السبت، 05 فبراير 2022 05:54 م
المؤبد لـ 3 متهمين بشركة تجارة الأدوية بالقليوبية لاختلاسهم 3 ملايين جنيها المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشارين شريف السباعى، وأحمد محمد عبد الله، بالسجن المؤبد على 3 متهمين، "ط ي م"، و"ا م ا"، نائبا المدير العام لفرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية فرع القليوبية التابعة للهيئة المصرية العامة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، و"أ ع م"، أمين مخازن الشركة بالقليوبية"، لاستيلائهم وبغير حق وبنية التملك على الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية والبالغ قيمتها 3 ملايين و257 ألف جنيها، وإلزمهم برد المبلغ، وغرامة مساوية لنفس قيمة المبلغ المستولى عليه، والعزل من الوظيفة العمومية مع الحرمان من تقلد أية وظائف حكومية أخرى.

كانت تحريات الرقابة الإدارية قد توصلت إلى أن المتهمين ويشغلون "نائبا المدير العام لفرع الشركة المصرية لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية فرع القليوبية التابعة للهيئة المصرية العامة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية"، وأمين عام المخازن للشركة بالقليوبية، لقيامهم بإثبات فواتير مشتريات إلكترونية وهمية، وقيامهم باختلاس والاستيلاء على بعض الأدوية والمستلزمات باعتبارها منتهية الصلاحية خلافا للحقيقة، وأنه تحت بند المرتجع، حال قيامهم ببيعها وتصريفها بمعرفتهم خارج الإطار الرسمى.

وأكدت تحريات الرقابة الإدارية ارتكاب المتهمين للواقعة، وقيامهم بالاستيلاء على الأدوية والمستلزمات التى تجاوزت قيمتها الـ 3 ملايين جنيها و257 ألف، وقيامهم بتزوير المحررات الإلكترونية مستخدمين إمكانية الولوج للنظام الرئيسي عن طريق "الرقم السرى" المخصص للمتهم الأول بصفته الوظيفية متلاعبين فى كميات الأرصدة "مرتجع ومعدم لعدم الصلاحية"، مخالفين لحقيقة الوضع.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما ضبط لديهم من مبالغ مالية وبعض المستلزمات والأدوية الطبية، اعترف الثالث بتسهيل الأول والثانى للجرائم المسندة إليهم، وأنه بصفته أمينا عاما للمخازن كان يعمل تحت إمرتهم، وباستدعاء النيابة العامة لبعض أصحاب الصيدليات ومراكز البيع الرسمية أفادوا بأنهم لم يتسلموا تلك الحصص، ولم يقوموا بإرجاع ثمة مرتجعات من الأدوية أو المستلزمات نهائيا.

كما أمرت النيابة العامة، بتشكيل لجنة فنية قامت بأعمال الجرد وأثبتت أعمال التزوير فى المحررات الإلكترونية، من خلال قيامهم بإثبات فواتير بيع بمبالغ مخالفة للحقيقة، وإثباتهم لبعض الفواتير وبعض مستندات الصرف لبعض المندوبين والموظفين خلافا للحقيقة.

وبسؤال بعض موظفى وحدة الكنترول الرئيسى والمراجعة المركزية، تبين أن بعض الفواتير وقيمها والتوريدات لم تتم من الأصل خلافا لما هو مثبت، كما ثبت أنه تم الولوج إلى النظام الرئيسى للشركة هو المتهم الأول.


امن القليوبية

مديرية امن القليوبية

جنايات شبرا الخيمة

السجن المؤبد

تجارة الادوية

المستلزمات الطبية

خالد الشباسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جنايات شبرا الخيمة تحيل سائقى توك توك للمفتى لقتلهما شخصا وسرقة مركبته بقليوب

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:14 م

جنايات شبرا الخيمة تقضى بالإعدام لعاطل قتل والدته بسبب إدمانه للمخدرات

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 02:41 م

جنايات شبرا الخيمة تقرر استمرار حبس متهمة اشتركت مع نجلها فى الاعتداء على فتاة 45 يوما

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:25 م

جنايات شبرا الخيمة تحيل أوراق سائق توك توك حرق شقيقته بسبب الميراث للمفتى

السبت، 09 أكتوبر 2021 01:05 م

جنايات شبرا الخيمة تقرر تجديد حبس المتهم بقتل زوجته الحامل 45 يوما

الأحد، 22 أغسطس 2021 01:02 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة