العربية: فريق طبى يقترب من النفق حيث تجرى عملية إنقاذ ريان

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن فريق طبي يقترب من النفق حيث تجري عملية إنقاذ ريان، متابعة: "سيارتا إسعاف اقتربتا من منطقة عمليات إنقاذ ريان".

فيما قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي للمناعة في واشنطن، إن حركة ريان إشارة إيجابية لكن لا يمكن الحكم النهائي قبل إنقاذه، موضحا أن أبرز المشاكل التي تهدد الطفل ريان انخفاض حرارة الجسم.

بدوره قال نقيب الجيولوجيين الأردنيين صخر نسور: وجود حشود كبيرة في مسرح إنقاذ ريان قد يؤثر سلبا على العملية

وفى وقت سابق ذكر موقع "لو360" المغربي، اليوم الجمعة، أنه تم تعليق عمليات إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر بمدينة شفشاون بشمال المغرب، خوفاً من حدوث انهيار أرضي، مشيراً إلى أنه يجرى وضع جهاز جديد يستخدم أنابيب خرسانية مسلحة.

وكان الموقع قال فى وقت سابق الجمعة، إن عملية الحفر اليدوى لإخراج الطفل بدأت، لافتاً إلى أن رجال الإنقاذ سيتقدمون داخل أنابيب الحفر وأن 5 أمتار تفصلهم عن الطفل، كما أفادت صحيفة "هسبريس" بدخول ثلاثة أفراد من رجال الإنقاذ لإخراج الطفل، بحسب "الشرق بلومبرج".

فيما تواصل فرق الإنقاذ المغربية جهودها الأخيرة قبل الوصول إلى الطفل ريان، القابع في بئر منذ أيام بقرية إغران بإقليم شفشاون شمال البلاد، ويترقب عشرات الآلاف في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربي الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.