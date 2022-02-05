العثور على جثة شاب مصاب بطلقات نارية فى قرية الرى بالرش بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

لقى شاب مصرعه بطلق نارى، مساء الجمعة، وذلك بمنطقة الرى بالرش بوادى الرديسية فى مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، وسط ظروف غامضة.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بمقتل شخص يدعي "ج. ش" يبلغ من العمر 31 سنة، إثر إطلاق طلقات نارية عليه من آخرين، مما أدى إلى إصابته ولفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك فى ظروف غامضة، وتحديدًا في منطقة الرى بالرش بوادي الرديسية جنوب قرية العدوة بمركز إدفو التابع للمحافظة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة إدفو إلى منطقة الرى بالرش بوادي الرديسية بدائرة المركز لمعاينة الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وبسؤال أحد شهود العيان، تبين أن الشخص الذي لقى مصرعه أثر طلقات نارية من آخرين في منطقة الرى بالرش أنه سمع أصوات الطلقات النارية خارج منزله وعند خروجه ليعرف سبب ذلك أطلقوا عليه، ولفظ انفاسه الأخير متأثرًا بإصابته.