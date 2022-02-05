الطب الشرعى يبدأ فى تشريح جثامين ضحايا مذبحة الزمالك

كتب- إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

تسلمت مشرحة زينهم بالسيدة زينب التابعة لمصلحة الطب الشرعي، جثامين ضحايا مذبحة الزمالك الأربعة التى وقعت مساء أمس، عندما أقدم شاب على قتل زوجته وشقيقته وزوجها وإصابة حماته بطلقات نارية، ثم أنهى حياته.

وبدأ فريق من الأطباء الشرعيين فى تشريح الجثامين الأربعة التى وصلت للمشرحة، حيث تم تصوير الجثث فوتوغرافيا، ثم تدوين كافة الملاحظات على الملابس التى يرتدونها ووصف الإصابات الظاهرية بالجثث وعدد الثقوب التى تسبب فيها المقذوفات النارية.

ومن المقرر أن يقوم الأطباء الشرعيون بأخذ عينات من جثامين المتوفين لتحليلها وبيان ما بها من آثار كيماوية أو سومية، أو غيرها من النتائج التى يعد بها تقرير ويرسل للنيابة العامة.

وكانت جهات التحقيق أمرت بنقل الجثث إلى مشرحة زينهم ،وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

البداية كانت ببلاغ لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل من الأهالى الذين انتابتهم حالة من الزعر جرأء إطلاق نار كثيف في منزل مجاور، وبانتقال القوة الأمنية، اكتشفت مقتل رجل وزوجته وشقيقته وزوجها ، وإصابة والدة الزوجة.

أسماء الضحايا:-

و الضحايا هم "الزوج 22 سنه، شمس. ش. ع 22 سنة، الزوجة المجني عليها " نور الله " _٢٠ سنة "،شقيقة المتهم المجني عليها" شيرين " البالغة من العمر" ٤٢ سنة"، زوج شقيقه المتهم المجني عليه" خالد " بالغ من العمر ٥٣ سنة وتم نقلهم جميعا إلى مشرحة زينهم، وقال أحدٍ شهود العيان بالمنطقة، ان الزوج صغير السن وعمره لا يتعدي ال ٢٢ عاما.