السيطرة على حريق بمنزل فى الفيوم دون إصابات

الفيوم: رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمنطقة الصوفي بمدينة الفيوم دون إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بنشوب حريق بمنزل بمنطقة الصوفي بمدينة الفيوم بجوار نقطة الإطفاء.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والاسعاف الي مكان الحادث.

وتم السيطرة على الحريق وتبين أنه شب بمنزل مكون من طابقين والتهم الحريق الدور الثاني دون إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.