اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجلاب يصل الإسكندرية.. رحلة أقماع العسل من قنا لعروس البحر المتوسط.. لايف

السبت، 05 فبراير 2022 05:02 م
الجلاب يصل الإسكندرية.. رحلة أقماع العسل من قنا لعروس البحر المتوسط.. لايف الجلاب يصل الإسكندرية
الإسكندرية: أسماء على بدر

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أجرى اليوم السابع بث مباشر مع أقدم بائع حلوى الجلاب بالإسكندرية وهو الوحيد الذي يجلبها من صعيد مصر حتى الإسكندرية.

ويقول عاطف محمد، أنه جاء إلى الإسكندرية من 15 عام ويبيع الجلاب وهي حلوى تسمى حلوى البسطاء فى صعيد مصر تتكون من عسل اسود هام وصافي بيتم وضعها فى إقماع فخارية ويتم وضعها فى الشمس حتى تتماسك.

واضاف أن لها فوائد عديدة خاصة لمرضى الانيميا لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الحديد، منا أنها مفيدة لمرضى السكر والمدخنين مرة صباحا يوميا لتنظيف الرئة من ايه شوائب.

كما أضاف أن صناعتها يعمل فيها أهالي قنا منذ الصغر ومنهم من يبيعها فى المحافظات لكسب الرزق.

وأشار، إلى أنه متواجد فى محطه مصر فهو الوحيد الذي يعمل فى هذا المجال بالإسكندرية مع نجله وابناء عمه فهو يقوم بجلب الجلاب من قنا مرة شهريا إلى الإسكندرية بكميات كبيرة وعليها اقبال كبير.

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