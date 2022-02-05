وأكد شرفي، خلال ندوة صحفية له اليوم، أن جميع مكاتب التصويت المقدرة بـ101 مكتب على مستوى الأراضي الجزائرية تعمل على أكمل وجه، وتشهد حسن سير للعملية الانتخابية.



وذكر رئيس سلطة الانتخابات الجزائرية بأن عدد المراقبين للعملية الانتخابية بلغ ٢٥٢ مراقبا، فضلا عـن اتخاذ عدة إجراءات تستهدف حماية العملية الانتخابية من محاولات النيل منها والتلاعب فيها.



كانت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة قد انطلقت، صباح اليوم /السبت/ عبر جميع الولايات الجزائرية وعددها ٥٨ ولاية.