اليوم السابع
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الجزائر: نسبة المشاركة فى انتخابات التجديد النصفى للبرلمان بلغت 96٪؜

السبت، 05 فبراير 2022 11:47 م
الجزائر: نسبة المشاركة فى انتخابات التجديد النصفى للبرلمان بلغت 96٪؜ البرلمان الجزائرى
الجزائر أ ش أ

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أعلن رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة فى انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري)، بلغت أكثر من ٩٦ بالمائة عند غلق مكاتب الاقتراع مساء اليوم .

 

وأوضح شرفي، فى تصريحات صحفية، أن النتائج الرسمية الأولية لهذا الاستحقاق، سيعلن عنها يوم غدا الأحد، بناء على المحاضر الرسمية التى تصل تباعا إلى السلطة الوطنية ، وذلك قبل الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات من قبل المحكمة الدستورية.

 

كانت انتخابات التجديد النصفى لأعضاء مجلس الأمة قد انطلقت، صباح اليوم  السبت  عبر جميع الولايات الجزائرية وعددها ٥٨ ولاية.

 


الجزائر

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البرلمان الجزائرى

المحكمة الدستورية الجزائرية

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