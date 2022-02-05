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الأرصاد: أمطار بالسواحل الشمالية وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 10 درجات

السبت، 05 فبراير 2022 08:00 ص
الأرصاد: أمطار بالسواحل الشمالية وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 10 درجات أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا نسبيا فى درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، و معتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما يشهد اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى ، والسواحل الشمالية الغربية ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 7 درجات والصغرى _3 .
 

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