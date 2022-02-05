ادعوا للطفل ريان .. اللهم أرنا فيه آية من آيات قدرتك

كتب على عبد الرحمن

تتواصل على قدم وساق وبدون توقف، منذ صباح الأربعاء، جهود إنقاذ الطفل ريان في المغرب ، حيث يعمل العشرات من عناصر الوقاية المدنية والسلطة المحلية ورجال الدرك الملكى والقوات المساعدة، بإشراف من السلطات الإقليمية، مدعومين بآليات حفر ثقيلة، على تحقيق هذه المهمة.

وتم تعزيز الآليات العاملة فى مجال الحفر بجرافة سادسة من أجل تسريع عمليات الحفر وجرف التربة، كما تمت تعبئة مروحية طبية تابعة للدرك الملكى وسيارة إسعاف بطاقم تمريضى متخصص فى الإنعاش من أجل نقل الطفل ريان إلى المستشفى فور إخراجه من البئر.

الطفل ريان جهود إنقاذ الطفل ريان تأتى وسط دعوات الملايين حول العالم بأن ينجى الله ريان من هذه الحفرة ومن هذه الدعوات:

اللهم يا من أخرجت يونس من بطن الحوت أخرج الطفل ريان من هذه الحفرة يا رب برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين

اللهم يا رب كما أخرجت يونس من بطن الحوت أخرج ريان من قعر البئر، فإنك القادر الذى لا يعجزه شيء

اللهم أرنا فيه آية من آيات قدرتك

اللهم نجى ريان كما نجيت يوسف من البئر

اللهم بفضل قولك "فرددناه إلى أمه كى تقر عينها ولا تحزن" رد ريان إلى أمه

اللهم أخرج ريان من ضيق البئر كما أخرجت يونس من بطن الحوت

اللهم ألهم صغيرنا ريان الصبر والقوة كما ألهمت أيوب

اللهم شق له طريقا للنفاذ كما شققت البحر لموسى

الطفل ريان

يذكر أن مصادر لموقع "هسبريس" المغربية كشفت أن 7 ساعات تفصل فرق الإنقاذ للوصول إلى الطفل ريان. بسبب مشاكل في الربط ومخاوف من وقوع شقوق صخرية وانجراف التربة، وأوردت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن السلطات ستواصل تدخلاتها بالاعتماد على ثلاثة طبوغرافيين ومتخصصين فى حفر الآبار.

وهكذا من المرتقب أن تحمل الساعات الأولى من صباح يوم غد أخبارا جديدة بشأن وضعية الطفل ريان الذى سقط فى ثقب مائى بالقرب من منزله بمركز تمروت.

فيما قال صحفي مغربي، إنه تم استقدام تعزيزات أمنية إلى مسرح عملية إنقاذ الطفل ريان، مشيرًا إلى إفراغ المدخل المقابل للنفق لتحضير سيارة الإسعاف على ما يبدو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف الصحفي المغربي للعربية: "رجال الإنقاذ يقتربون بحذر من الطفل ريان".