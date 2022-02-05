ابن خالة الطفل ريان: توفير رعاية مركزة له داخل البئر وهو يعاني من كسور خطيرة

ماجد تمراز

قال يونس أورام ابن خالة الطفل ريان، إن الطفل ريان تم توفير رعاية مركزة له في مكان وقوعه داخل البئر، وهو الآن يعاني من كسور خطيرة، مشيراً إلى أنه لديه شقيقين أكبر منه في العمر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "on": "والده يعمل في الفلاحة فقط، وهو من أسرة بسيطة ليست ميسورة الحال، والأشخاص المتواجدين في موقع الحادث يتابعون عملية خروجه من البئر".