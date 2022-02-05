اليوم السابع
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ابن خالة الطفل ريان: توفير رعاية مركزة له داخل البئر وهو يعاني من كسور خطيرة

السبت، 05 فبراير 2022 10:32 م
ابن خالة الطفل ريان: توفير رعاية مركزة له داخل البئر وهو يعاني من كسور خطيرة الطفل ريان
ماجد تمراز

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قال يونس أورام ابن خالة الطفل ريان، إن الطفل ريان تم توفير رعاية مركزة له في مكان وقوعه داخل البئر، وهو الآن يعاني من كسور خطيرة، مشيراً إلى أنه لديه شقيقين أكبر منه في العمر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "on": "والده يعمل في الفلاحة فقط، وهو من أسرة بسيطة ليست ميسورة الحال، والأشخاص المتواجدين في موقع الحادث يتابعون عملية خروجه من البئر".

وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق فى منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، فى ضواحى مدينة شفشاون، بشمال المغرب، العالم أجمع.

وشهدت الواقعة تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صور الطفل وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة، ودشنوا العديد من الهاشتاجات.

وترقب الملايين فى المغرب والعالم العربى نهاية سعيدة لمحنة الطفل الذى جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

وفى وقت سابق، أعلنت الحكومة المغربية عن وضع 3 سيناريوهات لإنقاذ ريان، "السيناريو الأول يتمثل فى توسيع البئر مع الأخذ فى الاعتبار لاحتمال سقوط الأحجار والأتربة، والثانى إنزال رجال الإنقاذ، والذى جرى بالفعل، ولكن دون جدوى، بسبب اصطدامهم بعوائق، أما السيناريو الثالث فيتمثل فى الحفر الموازى للبئر للوصول إلى الطفل عبر منفذ".

 


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المغرب

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