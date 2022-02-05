إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بجرار زراعي في العياط

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعي بطريق مصر أسيوط الزراعي، أمام قرية كفر الرفاعي بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية كفر الرفاعي بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعي ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.