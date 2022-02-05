إصابة 3 أشخاص صدمتهم سيارة مجهولة في الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصيب 3 أشخاص صدمتهم سيارة مجهولة بمنطقة الموقف العمومي الجديد، بمدينة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتين إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور بالساق، وخلع بالكتف، وسحجات وجروح بالحسم.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بإصابة 3 أشخاص بعدما صدمتهم سيارة وفرت هاربة بمنطقة الموقف العمومي الجديد، بمدينة الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج.

وقال مصدر طبى إن المصابين هم، محمد محمود محمد شلبي، 19 عامًا، مقيم حي السلام، مصاب بكسر بالساق الأيسر واشتباه خلع بالكتف، وعمران رأفت علي إسماعيل، 18 عامًا، مقيم فايد، مصاب بسحجات بالوجه وجرح 2 سم بالشفاه العليا، ومحمود إسماعيل عرابى 32 عامًا مقيم بفايد، مصاب بكدمه بالركبة اليمنى، وتم نقلهم لمستشفى جامعه قناة السويس، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر عن الواقعة.