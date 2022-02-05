إصابة 13 شخصا فى حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 13 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة ربع نقل بالقرب من قرية بنى حسن على الطريق الصحراوى الشرقى جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارة ربع نقل مع أتوبيس قادم من الجنوب وفى طريقة إلى القاهرة، على الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من قرية بنى حسن جنوب المنيا.

أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا بجروح وكدمات، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

وأفادت التحريات الأولية، أن اختلال عجلة القيادة فى يد السائق السبب فى الحادث، بينما تم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.