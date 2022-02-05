أول رسالة دكتوراه حول آليات تسعير الخدمات على مياه الشرب والصرف الصحي

كتب أحمد حسن

حصلت المهندسة أماني محمد عبد الجواد، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، من كلية التجارة الخارجيه بجامعة حلوان، عن دراستها بعنوان تقييم رضا العملاء عن نظم تسعير السلع العامة في مصر، بالتطبيق على خدمات المياه والصرف.

وركزت الرسالة فى هدفها على عدة محاور فى مقدمتها، التعرف على نموذج التسعير المطبق حاليا، وتحديد مفهوم رضا العملاء وأبعاده وكيفية قياسه، بالإضافة إلى الوصول إلى توصيات تساعد في مقترح تسعيرة للمياه يرضى عنها العملاء.

وتوصلت الدراسة الي ضرورة إعادة النظر فى نموذج التسعير الحالى، مع الاستفاده من تجربة دولة شيلي فى مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام فى إدارة مرفق المياه مع وضع نموذج تسعير يعتمد علي الكفاءه الاقتصادية وفئات الدخل والتوزيع الجغرافى وطبيعة الانشطة غير السكنيه المتربحه من المياه مع مراعاة الحفاظ علي عدالة المياه للاجيال القادمة.

وشددت الرسالة على ضرورة قيام قطاع خدمات مياه الشرب بالاهتمام بتحسين خدمه المياه لما له من اثر على رضاء العملاء، والاهتمام بتحسين اداء المحصلين و مقدمي الخدمه للعملاء و العمل على تدريبهم و الاهتمام بالجانب السلوكي لهم مما له الأثر بالإيجاب على رضاء العملاء.

يذكر ان الباحثة تعمل مديرا عاما لفرع قليوب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتورجمال عطيه، استاذ الاقتصاد و التجاره الخارجيه جامعه حلوان مشرفا و رئيسا ، والدكتورصابر عدلي شاكر استاذ مساعد الاقتصاد بجامعه حلوان، والدكتور عبد الحميد شيحه، أستاذ الاداره بمعهد العلوم الاداريه بالقاطميه.