أول تعليق من وزير التعليم حول تعدى أولياء أمور على معلمة لمنعها الغش بالسنبلاوين

كتب - محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: لن يؤتي تطوير التعليم ثماره إلا إذا استعدنا الرغبة في التعلم، وتوقفنا عن اعتبار الامتحانات هى الهدف والمنتهى للتعليم" - جاء ذلك تعليقًا على واقعة تعدى أولياء أمور على رئيس لجنة امتحانات بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لرفضها تغشيش الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الأول التى انتهت الخميس الماضى.

من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إنه تواصل مع المعلمة صاحبة الواقعة، والتي أكدت أنها قامت بدورها في ضبط اللجنة غير أن هذا الأمر لم يعجب الطالبات وأولياء الأمور وتجمهروا أمام المدرسة وحاولوا الاعتداء عليها.

وأضاف نائب الوزير، أنه قدم لها الشكر على موقفها والقيام بدورها، كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بتكريمها في مكتبه على قيامها بدورها، قائلا: "من المؤسف انتشار ظاهرة الغش بين الطلاب بالمدارس فهي ظاهرة غير أخلاقية وغير تربوية في المقام الأول، وعلى أولياء الأمور والمجتمع دور كبير في التصدي لهذه الظاهرة".

وشدد على أنه يرفض إهانة المعلم أو تعرضه لأذى في سبيل قيامه بدوره في منع الغش، موضحًا أن الوزارة ستدعم المعلمين في محاربة هذه الظاهرة، ولن تسمح أبدا بإهانتهم.

وكانت معلمة تدعى وداد حمدى عبد العال وكيلة مدرسة الثانوية بنات بالسنبلاوين، رئيسة لجنة مدرسة الشهيد محمد الشقري الابتدائية التي أدى بها طالبات مدرسة العروبة الاعدادية بنات امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول، تعرضت لمحاولة اعتداء من أولياء الأمور، بعدما رفضت الرضوخ لضغوط الفتيات وأولياء الأمور، بالتسهيل في عملية المراقبة على الامتحان، في محاولة منها لمنع الغش.