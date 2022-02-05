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أنقذوا الطفل محمد فواز قطيفان.. قصة مأساة طفل سورى مخطوف فى درعا

السبت، 05 فبراير 2022 11:44 ص
أنقذوا الطفل محمد فواز قطيفان.. قصة مأساة طفل سورى مخطوف فى درعا الطفل محمد فواز قطيفان
كتب عبد الوهاب الجندى

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بالتزامن مع محاولات إنقاذ الطفل المغربي ريان، من بئر سقط فيه على عمق 32 مترا بإقليم شفشاون شمال غرب المملكة المغربية، تصدر هاشتاج "أنقذوا الطفل محمد فواز قطيفان" منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن خطفته عصابة في مدينة درعا جنوب سوريا وقامت بنشر فيديو مؤلم لجلده وتعذيبه وهو عار من الثياب، مما أثار حملة تعاطف كبيرة معه على المنصات.

وتداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للطفل المختطف فواز قطيفان، كمال تم تداول الفيديو الذي يظهر فيه الطفل شبه عار وهو يتعرض للجلد، ولا يملك سوى استجداء خاطفيه بعبارة "مشان الله لا تضربوني".

وقالت وسائل إعلام سورية، إن عصابة مجهولة نشرت، فيديو بعد نحو 3 أشهر على اختطاف الطفل، وذلك لإجبار ذويه على دفع فدية كبيرة جدا، وتبلغ 500 مليون ليرة، ما يعادل نحو 143 ألف دولار.

 

الطفل محمد فواز قطيفان
الطفل محمد فواز قطيفان

 

 

 


الطفل محمد فواز قطيفان

محمد فواز قطيفان

أنقذوا الطفل محمد فواز قطيفان

سوريا

درعا

الطفل ريان المغربي

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