ألمانيا تسجل نحو 218 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و172 وفاة خلال 24 ساعة

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أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت تسجيل 217 ألفا و815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، و172 وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.

وأظهرت بيانات المعهد أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس التاجي المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 10 ملايين و889 ألفا و417 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 118 ألفا و676 وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة (فيلت) الألمانية.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حتى الآن حوالي 8 ملايين و16 ألف شخص.

وذكر المعهد أن معدل الإصابات الجديدة خلال سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة وصل إلى مستوى قياسي جديد، حيث بلغ 1388 اليوم مقارنة بـ 1349,5 أمس الجمعة، فيما كان يبلغ 258,6 قبل شهر.