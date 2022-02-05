أعلام مصر تزين كورنيش الإسكندرية استعدادا لمباراة نهائى أفريقيا.. لايف وصور

الاسكندرية: أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية لرصد استعدادات جمهور الإسكندرية لمباراة غد الأحد فى نهائى كأس الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال.

ويقول محمد مصطفى، أحد الباعة، أن سعر العلم يبدأ من 20 جنيها حتى 80 جنيها لأحكام الكبيرة أيضا صافرات التشجيع سعرها يبدأ من 25 جنيها حتى 50 جنيها بينما طاقية المنتخب سعرها 80 جنيها.

وأضاف أن هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء الإعلام لتشجيع المنتخب واستعدادات للاحتفالات التى تقام بعد انتهاء المباراه مساء غد الأحد.