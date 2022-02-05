اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أعلام مصر تزين كورنيش الإسكندرية استعدادا لمباراة نهائى أفريقيا.. لايف وصور

السبت، 05 فبراير 2022 03:56 م
أعلام مصر تزين كورنيش الإسكندرية استعدادا لمباراة نهائى أفريقيا.. لايف وصور أعلام مصر
الاسكندرية: أسماء على بدر

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية لرصد استعدادات جمهور الإسكندرية لمباراة غد الأحد فى نهائى كأس الأمم الأفريقية بين مصر والسنغال.

ويقول محمد مصطفى، أحد الباعة، أن سعر العلم يبدأ من 20 جنيها حتى 80 جنيها لأحكام الكبيرة أيضا صافرات التشجيع سعرها يبدأ من 25 جنيها حتى 50 جنيها بينما طاقية المنتخب سعرها 80 جنيها.
 
وأضاف أن هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء الإعلام لتشجيع المنتخب واستعدادات للاحتفالات التى تقام بعد انتهاء المباراه مساء غد الأحد.

وضرب المنتخب الوطنى موعداً فى التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالى فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، بعد إقصاء المنتخب الكاميرونى صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية فى نصف النهائى بنتيجة 3 / 1.

وتبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الوطنى 161 مليوناً و250 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب السنغال 343 مليوناً و150 ألف يورو، ما يعنى أن المنتخب السنغالى يتفوق على الفراعنة بفارق 181 مليوناً و900 ألف يورو.

ويعتبر النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى هو الأغلى بقائمة الفراعنة بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو، كما يعتبر أيضاً هو الأغلى في قائمتي مصر والسنغال.

بينما يعد ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي هو الأغلى في قائمة المنتخب السنغالي بقيمة تصل إلى 80 مليون يورو.

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الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مباراه مصر والسنغال

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