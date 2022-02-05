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أسماء ضحايا مذبحة الزمالك.. شاب 22 سنة يقتل زوجته وشقيقته وزوجها وينهي حياته

السبت، 05 فبراير 2022 12:33 م
أسماء ضحايا مذبحة الزمالك.. شاب 22 سنة يقتل زوجته وشقيقته وزوجها وينهي حياته قوة أمنية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادي

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تواصل جهات التحقيق المختصة، التحقيقات في الحادث الذي شهده شارع طه حسين بمنطقة الزمالك بالقاهرة مساء أمس الجمعة، حيث لقى شاب وزوجته وشقيقة الزوج وزوجها مصرعهم، فيما أصيبت والدة الزوجة في يدها اليسرى، نتيجة إطلاق الشاب النار عليهم وإنهاء حياته، والاستماع لأقوال المصابة فور تحسن حالتها الصحية.

كما أجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح الجريمة، والتحفظ على فوارغ الطلقات، بالإضافة إلى التحفظ على السلاح الناري المستخدم في الحادث، ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات لكشف حقيقة الخلافات التي دفعت المتهم لارتكاب الجريمة، والاستماع لأقوال أفراد من أسرة الضحايا.

 

أسماء الضحايا:-

 

"الزوج مرتكب الحادث يدعى "شمس. ش. ع"  22 سنة، الزوجة المجني عليها " نور الله " _٢٠ سنة "،شقيقة المتهم المجني عليها" شيرين " البالغة من العمر" ٤٢ سنة"، زوج شقيقه المتهم المجني عليه" خالد " بالغ من العمر ٥٣ سنة وتم نقلهم جميعا إلى مشرحة زينهم..

 

البداية كانت ببلاغ لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل من الأهالى الذين انتابتهم حالة من الزعر جرأء إطلاق نار كثيف في منزل مجاور، وبانتقال القوة  الأمنية، اكتشفت مقتل رجل وزوجته وشقيقته وزوجها ، وإصابة والدة الزوجة.

 

تبين لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، وهم فى مسرح الحادث، أن الزوج أطلق النار على زوجته وشقيقته وزوج شقيقته، فقتلهم جميعا ثم أطلق النار على والدة زوجته "م.م"، البالغة من العمر 58 سنة، مما أسفر عن إصابتها قبل أن يطلق الرصاص على نفسه ويموت فى الحال.

 

وأوضح شاهد عيان، هرعت سيارات الإسعاف إلى مسرح الحادث، حيث نقلت المصابة للمستشفى، فيما حرر رجال المباحث المحضر رقم 2205 لسنة 2022، وباشرت النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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