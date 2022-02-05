اليوم السابع
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أحد جيران الطفل ريان: مروحيتان جاهزتان لنقله فور إنقاذه للعلاج في تطوان

السبت، 05 فبراير 2022 10:24 م
أحد جيران الطفل ريان: مروحيتان جاهزتان لنقله فور إنقاذه للعلاج في تطوان موقع الطفل ريان
ماجد تمراز

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قال عبد المجيد أحاذر، من سكان قرية أغران التابعة لإقليم شفشاون، الذي يقع فيه البئر الموجود به الطفل ريان، إن المنطقة التي يوجد بها البئر جبلية موجودة بأعلى سلسلة جبال بإقليم شفشاون شمال المملكة المغربية، وأن الحادث وقع يوم الثلاثاء بعد الظهر، وسقط الطفل في بئر مائي على عمق 32 متر تقريبا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي يذاع على قناة "on": "بعد 5 أيام متتالية من العمل في الحفر، الأفقي والعامودى، ربما هذه الليلة يتم الوصول للطفل ريان، لأن هناك سيارتا إسعاف مزودتين بالأكسجين تقفان مكان الحفرة وهناك مروحيتان للدرك الملكي، يقفان بالقرب من الحادث ستعملان على نقل الطفل جوا إلى تطوان".

وقال: "الأب والأم أبناء هذه القرية، وهنا في المناطق الجبلية كلهم تقريبا أقارب وعائلات وأنساب فيما بينهم، والأشغال اقتربت كثيرا من مكان تحديد الطفل، وربما بعد سويعات سيتم استخراج الطفل ريان".


ريان

الطفل ريان

بئر ريان

سقوط الطفل ريان

استخراج الطفل ريان

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