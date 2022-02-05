أب يستغيث بسبب معاناة ابنته من ضيق بالصمام الرئوى.. ومحافظ القليوبية يرد

كتبت: شيماء حمدى- القليوبية - إبراهيم سالم

أرسل القارئ سيد محمود محمد، مناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، لتوفير رعاية أطفال لابنته قائلاً:" بنتى موجودة فى حضانة شبين القناطر ومحتاجة رعاية أطفال فى مستشفى أبو الريش أو سيد جلال أو المعهد القومى بإمبابة، لأن عندها التهاب رئوى وضيق فى الصمام الرئوي ومحتاجة عملية فى القلب وبندور بقالنا 4 شهور، ومش لاقى مكان نرجو توفير مكان لها لأن حالتها حرجة وموجودة على الأكسجين على طول دون تحسن".

ومن ناحيته، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة الشكوى للدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لفحص حالة الشكوى وسرعة التواصل معها لتوفير الرعاية اللازمة لها، والتنسيق لسرعة إجراء التدخل الجراحي لإنقاذ حياة الطفلة.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".