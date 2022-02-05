أبو الزعابيب.. شهر أمشير 2022 يبدأ الثلاثاء ومشهور عنه الرياح القوية والبرودة

كتب محمود راغب

ساعات معدودة باتت تفصلنا عن انتهاء شهر طوبة، الذى بدأ الأحد 9 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، وهو الشهر المعروف بشهر البرد القارس والمطر.

ويبدأ شهر أمشير وهو الشهر السادس من التقويم المصري، ويشتهر بنشاط الرياح وبرودة الجو، و اسمه مشتق من مجير رمز الريح لدى قدماء المصريين يوم الثلاثاء المقبل 8 فبراير.

وعادة ما ترتبط الشهور القبطية لدى المصريين بالظواهر المناخية والتي تتطلب التأهب لها بشكل جيد، ويأتي شهر امشير 2022 بعد انتهاء شهر طوبه، ويتميز بمجموعة من الظواهر الجوية، وقيل عنه من الأمثال الشعبية : " يفصص الجسم نسير نسير" و "أي من شدة الهواء" أو أمشير أبو الزعابير الكتير ياخد العجوزة ويطير.

وفيما يلى أسماء الشهور القبطية :

الشهر الأول هو توت.

الشهر الثاني هو بابه.

الشهر الثالث هو هاتور.

الشهر الرابع يسمى كياك.

الشهر الخامس هو طوبة.

الشهر السادس يدعى أمشير.

الشهر السابع هو يرمهات.

الشهر الثامن هو برمودة .

الشهر التاسع يسمى بشنس.

الشهر العاشر يدعى يؤنه.

الشهر الحادي عشر هو أبيب.

الشهر الثاني عشر يدعى مسري.

الشهر الأخير الذي يدعى الشهر الصغير يدعى نسيئ.