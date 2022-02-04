87 مركز شباب بالقليوبية يذيع مباراة مصر والسنغال فى نهائى الأمم الأفريقية

القليوبية إبراهيم سالم

وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بفتح مراكز الشباب للجمهور لمتابعة مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتى من المقرر أن تقام الأحد المقبل الموافق 6 فبراير الساعة التاسعة مساء.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على فتح 87 مركز شباب على مستوى المحافظة، مشددا على المراكز بضرورة الاستعداد الجيد للمباراة والإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد وإرتداء الكمامة وذلك حرصا على سلامة وأمن الجمهور المترددين على مراكز الشباب.

وأشار "الصبروط"، إلى الدور المجتمعي لمراكز الشباب وأهمية المشاركة في الأحداث الوطنية الهامة ومشاركة الجمهور بها لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين .

وجاءت المراكز التى ستذيع المباراة النهائية للبطولة على النحو التالى: إدارة بنها 22 مركز شباب، وهى "شبلنجة، ميت السباع، الرملة، ميت عاصم، كفر مناقر، كفر الجزار، طحلة، الفاخورة، السلام بساحل جدوى، بقيرة، بطا، ورورة، نقباس، كفر مويس، مرصفا، الشموت، السادات، ميت عاصم، فرسيس، عزيز وبدوى، الإصلاح الزراعى، المنشية".

إدارة طوخ 14 مركز شباب، وتضم "قها، ونامول، ودندنا، ومشتهر، وطنط الجزيرة، وكفر الرجالات، وكوم الأطرون، وكفر عابد، وقرقشندة، وميت كنانة، ومنشية مشتهر، وكفر علوان، ونادي شباب طوخ، وسنهرة".

وفي إدارة شباب كفر شكر 4 مراكز شباب، وهى مركز شباب مدينة كفر شكر، ومركز شباب المنشأة الكبرى، ومركز شباب المنشأة الصغرى، ومركز شباب كفر تصفا"، وفي إدارة شباب قليوب، 8 مراكز شباب وهى" قليوب، والإصلاح الزراعى، وكوم أشفين، وبلقس، وصنافير، وطنان، وناى، وزاوية النجار".

وفي إدارة شباب شبرا الخيمة، وتضم 14 مركز شباب وهى "أبو المنجا، ودمنهور شبرا، وشبرا البلد، وبيجام، والشرقاوية والفرنوانى، والمنشية الجديدة، ومنطى، وميت نما، ومساكن إسكو، وسليم والوحدة، والحرية والسماع، ومركز شباب 15 مايو، ومركز ناصر، ومركز إبراهيم بك"

وفي إدارة شباب القناطر الخيرية، وتضم 10 مراكز شباب وهى، أبو الغيط، والخرقانية، وباسوس، والمنيرة، والشرفا، وقرنفيل، وسندبيس، وبهادة، وأجهور الصغرى، وشلقان، وفي إدارة شباب الخانكة، وتضم 14 مركز شباب، وهى "القلج، وعرب العيايدة، وعرب العليقات البحرية، والمنايل، وكفر عبيان، ومركز٢٣ يوليو، والخصوص، ووادي النيل، والأمل، والخانكة، ونادي الخانكة، ونادي سكة حديد أبو زعبل، ونادي العبور، وإدارة شباب شبين القناطر، والتى تضم 2 مركز شباب وهما، مركز شباب مدينة شبين، ومركز شباب الأحراز