اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 فبراير 2022 10:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

87 مركز شباب بالقليوبية يذيع مباراة مصر والسنغال فى نهائى الأمم الأفريقية

الجمعة، 04 فبراير 2022 08:46 م
87 مركز شباب بالقليوبية يذيع مباراة مصر والسنغال فى نهائى الأمم الأفريقية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بفتح مراكز الشباب للجمهور لمتابعة مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، والتى من المقرر أن تقام الأحد المقبل الموافق 6 فبراير الساعة التاسعة مساء.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على فتح 87 مركز شباب على مستوى المحافظة، مشددا على المراكز بضرورة الاستعداد الجيد للمباراة والإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد وإرتداء الكمامة وذلك حرصا على سلامة وأمن الجمهور المترددين على مراكز الشباب.

وأشار "الصبروط"، إلى الدور المجتمعي لمراكز الشباب وأهمية المشاركة في الأحداث الوطنية الهامة ومشاركة الجمهور بها لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين .

وجاءت المراكز التى ستذيع المباراة النهائية للبطولة على النحو التالى: إدارة بنها 22 مركز شباب، وهى "شبلنجة، ميت السباع، الرملة، ميت عاصم، كفر مناقر، كفر الجزار، طحلة، الفاخورة، السلام بساحل جدوى، بقيرة، بطا، ورورة، نقباس، كفر مويس، مرصفا، الشموت، السادات، ميت عاصم، فرسيس، عزيز وبدوى، الإصلاح الزراعى، المنشية".

إدارة طوخ 14 مركز شباب، وتضم "قها، ونامول، ودندنا، ومشتهر، وطنط الجزيرة، وكفر الرجالات، وكوم الأطرون، وكفر عابد، وقرقشندة، وميت كنانة، ومنشية مشتهر، وكفر علوان، ونادي شباب طوخ، وسنهرة".

وفي إدارة شباب كفر شكر 4 مراكز شباب، وهى مركز شباب مدينة كفر شكر، ومركز شباب المنشأة الكبرى، ومركز شباب المنشأة الصغرى، ومركز شباب كفر تصفا"، وفي إدارة شباب قليوب، 8 مراكز شباب وهى" قليوب، والإصلاح الزراعى، وكوم أشفين، وبلقس، وصنافير، وطنان، وناى، وزاوية النجار".

وفي  إدارة شباب شبرا الخيمة، وتضم 14 مركز شباب وهى "أبو المنجا، ودمنهور شبرا، وشبرا البلد، وبيجام، والشرقاوية والفرنوانى، والمنشية الجديدة، ومنطى، وميت نما، ومساكن إسكو، وسليم والوحدة، والحرية والسماع، ومركز شباب 15 مايو، ومركز ناصر، ومركز إبراهيم بك"

وفي إدارة شباب القناطر الخيرية، وتضم 10 مراكز شباب وهى، أبو الغيط، والخرقانية، وباسوس، والمنيرة، والشرفا، وقرنفيل، وسندبيس، وبهادة، وأجهور الصغرى، وشلقان، وفي  إدارة شباب الخانكة، وتضم 14 مركز شباب، وهى "القلج، وعرب العيايدة، وعرب العليقات البحرية، والمنايل، وكفر عبيان، ومركز٢٣ يوليو، والخصوص، ووادي النيل، والأمل، والخانكة، ونادي الخانكة، ونادي سكة حديد أبو زعبل، ونادي العبور، وإدارة شباب شبين القناطر، والتى تضم 2 مركز شباب وهما، مركز شباب مدينة شبين، ومركز شباب الأحراز


اخبار القليوبية

شباب القليوبية

مراكز شباب القليوبية

مديرية الشباب بالقليوبية

كاس الامم الافريقية

مباراة مصر والسنغال

نهائى كأس الامم الافريقية

مباراة النهائى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"شباب القليوبية" تطلق مبادرة استغلال أسطح المراكز لممارسة الأنشطة الرياضية

الإثنين، 17 يناير 2022 12:48 م

مدير الشباب بالقليوبية يتابع الأعمال الإنشائية لبعض مراكز الشباب المدرجة بحياة كريمة

الجمعة، 14 يناير 2022 03:49 م

شباب القليوبية: افتتاح مراكز جديدة لذوى الهمم ومشروعات لجذب عضويات المرأة

الأربعاء، 05 يناير 2022 05:21 م

إحالة العاملين بـ9 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

الأربعاء، 05 يناير 2022 01:54 م

إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 05:57 م

"شباب القليوبية" تطلق مسابقة بين الإدارات الفرعية لخدمة المرأة وذوى الهمم

السبت، 11 ديسمبر 2021 11:20 ص

"شباب القليوبية": تسليم 4 ملاعب للوزارة لإخضاعها للإحلال والتجديد

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 12:47 م

إحالة العاملين بـ 4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

السبت، 04 ديسمبر 2021 03:40 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة