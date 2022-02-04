اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 05:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

72 ساعة تحت الأرض.. من هو الطفل ريان الذى أثار تعاطف العالم؟ إنفوجراف

الجمعة، 04 فبراير 2022 11:18 م
72 ساعة تحت الأرض.. من هو الطفل ريان الذى أثار تعاطف العالم؟ إنفوجراف من هو الطفل ريان الذى أثار تعاطف العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل فرق الإنقاذ المغربية جهودها الأخيرة قبل الوصول إلى الطفل ريان، القابع فى بئر منذ أيام بقرية إغران بإقليم شفشاون شمال البلاد.

ويترقب عشرات الآلاف فى المغرب والعالم العربى نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربى الذى جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا. 

وتوقع خبراء الجيولوجيا والسلطات المحلية إخراج الطفل خلال الساعات الأولى من هذه الليلة، وفق وسائل إعلام مغربية محلية.

الإنفوجراف التالى، يستعرض القصة الكاملة للطفل المغربى.

من هو الطفل ريان الذى أثار تعاطف العالم؟

من هو الطفل ريان الذى أثار تعاطف العالم؟

الطفل ريان
الطفل ريان

حكاية ريان
حكاية ريان

 

 


الطفل ريان

انقذوا ريان

الطفل المغربى

تطورات حادثة الطفل ريان

المغرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة