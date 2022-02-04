وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى الصين لحضور افتتاح دورة "بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022".
يأتي ذلك -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الجمعة تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينج.
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وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى الصين لحضور افتتاح دورة "بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022".
يأتي ذلك -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الجمعة تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينج.
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