اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 05:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية يتوجه إلى أديس أبابا لتمثيل مصر في اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي

الجمعة، 04 فبراير 2022 10:32 م
وزير الخارجية يتوجه إلى أديس أبابا لتمثيل مصر في اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي وزير الخارجية سامح شكري
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، الليلة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتمثيل مصر في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة يوميّ 5 و6 فبراير، حيث تتناول القمة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة القارية، ومن بينها حالة السلم والأمن في القارة ومواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وظاهرة تغير المناخ والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري.

 

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضاً أن يلتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته هناك بعدد من نظرائه الأفارقة، وذلك للتباحث حول أوجُه التعاون وسُبُل تعزيز العلاقات الثنائية، بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

 

 


القمة الافريقية

الاتحاد الافريقي

سامح شكري

سد النهضة

اخبار مصر

التغييرات المناخية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة