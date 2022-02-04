هونج كونج تمد فترة العمل من المنزل فى محاولة للسيطرة على أوميكرون

هونج كونج /أ ش أ/

قالت حكومة هونج كونج، إنها ستمدد خطة العمل من المنزل لموظفى الخدمة المدنية، حيث حذر مسؤولو الصحة من احتمال فرض إجراءات أكثر صرامة وسط تفافم وباء كوفيد-19.

ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن مسئولى الصحة قولهم إنه بغض النظر عن العاملين فى وظائف عاجلة، فإن جميع موظفى الخدمة المدنية، الذين كان من المقرر أن يستأنفوا العمل غدًا الجمعة، سيواصلون العمل من المنزل حتى 11 فبراير الجاري.

وأضاف المسئولون أن العديد من سلاسل نقل متحور أوميكرون التى لا يمكن تعقبها تنتشر سريعا عبر المدينة التى تعتبر مركز مالى عالمي، وذلك فى الوقت الذى يقيم فيه العديد من سكان هونج كونج تجمعات للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة.

وقالت الدكتورة تشوانج شوك كوان المسئولة فى إدارة الصحة بالمدينة إن هناك انتقال شديد فى المجتمع فى الوقت الحالي، موضحة أن الحكومة تراقب الوضع عن كثب وستعلن المزيد من الإجراءات حسب الاقتضاء.

يشار إلى أن هونج كونج تكافح زيادات فى أعداد الإصابات بأوميكرون مكونة من ثلاثة أرقام خلال معظم الأسبوعين الماضيين حيث يهدد تفشى المتحور الجديد سياسة "صفر كوفيد" التى جعلت المدينة واحدة من أكثر المدن الدولية الرئيسية عزلة، مع تقييد 90 فى المئة من الرحلات الجوية.