اليوم السابع
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نقابة المعلمين: القبض على 3 أولياء أمور حاولوا التعدى على معلمة لمنعها الغش بالسنبلاوين

الجمعة، 04 فبراير 2022 01:48 م
نقابة المعلمين: القبض على 3 أولياء أمور حاولوا التعدى على معلمة لمنعها الغش بالسنبلاوين خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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أعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، ضبط 3 من أولياء الأمور الذين حاولوا التعدى على معلمة بالسنبلاوين عقب انتهاء آخر امتحانات الشهادة الإعدادية أمس، لمنعها الغش باللجنة التى ترأسها.
 
وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عادل حاحه رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بميت غمر، بتكليف محامي من النقابة الفرعية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، والتواجد مع المعلمة أثناء سير التحقيقات والإطمئنان عليها والحفاظ على حقوقها القانونية.
 
ووجه نقيب المعلمين، كل التحية والتقدير للمعلمة الفاضلة وداد حمدى عبد العال، التى حرصت على تطبيق المبادئ والقيم ، ووقفت ضد محاولات الطلاب الغش باللجنة.
 
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رفض المعلمة وداد حمدي عبدالعال وكيل المدرسة الثانوية بنات بالسنبلاوين ورئيس لجنة مدرسة الشهيد محمد الشقيري الإبتدائية التي يؤدي بها طالبات مدرسة العروبة الإعدادية بنات ، امتحانات الشهادة الإعدادية ، قيامهن بالغش ، إلا أن الطالبات وأولياء أمورهن تجمهروا أمام لجنة الامتحانات في محاولة منهم للتعدي على المعلمة ، فقامت الأخيرة بإستدعاء الشرطة وخرجت في حراستهم حتى وصلت إلى منزلها ، وتحرر محضر بالواقعة.
وفور علمه .
 
وأكدت نقابة المعلمين، أن المعلمة بصحة جيدة ، وأنه تم اقبض على 3 من أولياء أمور الطالبات ، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة ، لاستكمال سير التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية ، مشيراً إلى أن النقابة متواجدة مع المعلمة أمام الجهات القضائية إلى أن تحصل على حقها .

نقابة المعلمين

الاعتداء على معلم

الغش بالامتحانات

نقيب المعلمين

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