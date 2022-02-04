مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين في حادث تصادم بطريق الواحات في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى 6 أشخاص مصرعهم، كما أصيب 4 آخرين، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وميكروباص بطريق الواحات في محافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد اصطدام سيارتين بطريق الواحات، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وكيفية حدوثه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.