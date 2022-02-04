مد باب التقدم لشغل 124 وظيفة بطب وصيدلة جامعة الوادى الجديد حتى 20 فبراير

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة الوادي الجديد عن مد باب التقدم لشغل عدد (124) وظيفة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالأقسام المختلفة بكليتي الطب البشرى والصيدلة لسد الاحتياجات من الكوادر البشرية (معيد - مدرس مساعد - مدرس - أستاذ مساعد - أستاذ) حتى يوم 20 فبراير بدلا من الأحد المقبل 6 فبراير الجارى .

واوضحت جامعة الوادى الجديد أن من شروط الحصول على الوظيفة تقدير الدرجة الجامعية الأولى لوظائف المدرس والمدرس المساعد المعلن عنها في كليتي الطب والصيدلة لتصبح

أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس بتقدير تراكمي (جيد) على الأقل في الدرجة الجامعية الأولى بدلا من (جيد جدا).

كما يجب أن يكون المتقدم مستوفيا للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما - لا يجــوز للمعين عــن طـريـق هــذا الإعــلان النقل أو الإعـــارة أو القيام بإجـــازة خـاصـة قبل مـرور خمس سنوات من شغل الوظيفة (يقدم إقرارا كتابياً بذلك) - ويكون تعيين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات عن طريق النقل أو التعيين والأولوية للنقل.