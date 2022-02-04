اليوم السابع
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محافظ قنا يتابع التصور المقترح لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين.. صور

الجمعة، 04 فبراير 2022 06:12 م
محافظ قنا يتابع التصور المقترح لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين.. صور محافظ قنا يتابع التصور المقترح لتحقيق السيولة المرورية بشوارع مدينة قنا
قنا صابر سعيد

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أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة التصور المقترح لتحقيق السيولة المرورية بعدد من التقاطعات بشوارع مدينة قنا، رافقه محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد صقر، مدير إدارة مرور قنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال المرور.

 

وتفقد محافظ قنا، التقاطعات المرورية أمام بسمة الشمال والمستشفي العام وميدان الدولفن وشارع كوبري دندرة، موجها رجال المرور بالحد من الكثافة المرورية وتحقيق الانسياب المروري وتلافي الاختناقات والزحام بشوارع مدينة قنا ليشعر المواطن بمدي اهتمام الدولة به وسرعة حل المشكلات ورفع المعاناة عن كاهله.

 

وأكد الداودي، أهمية التزام السائقين والمواطنين بالمسارات المرورية التي تم تحديدها وفقا للعلامات الإرشادية مع الالتزام بالسرعات المقررة، والقواعد والإرشادات المرورية لتفادي الزحام وفك الاختناق والتكدس المروري لاسيما في ساعات الذروة

 

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