اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ دمياط: لا زيادة بتعريفة المواصلات بعد تحريك أسعار البنزين

الجمعة، 04 فبراير 2022 08:52 م
محافظ دمياط: لا زيادة بتعريفة المواصلات بعد تحريك أسعار البنزين الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط: معتز الشربينى

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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والنقل الجماعى والسرفيس لن تشهد أى زيادة بعد تحريك أسعار البنزين، اليوم الجمعة، دون المساس بأسعار السولار.
 
ووجهت "المحافظ" تعليماتها إلى كافة الأجهزة المعنية بشن حملات مشتركة لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة، للتأكد من توافر المواد البترولية، كما أكدت على إدارة المواقف بالمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمواقف والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، والتصدى لأى محاولات لزيادة الأجرة والتعامل الحاسم معها لضمان عدم استغلال المواطنين.
 
وشددت أيضاً على الالتزام بوضع الملصق الخاص بخط السير وتعريفة الركوب على سيارات الأجرة، مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.
 
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه يتم تلقى شكاوى المواطنين فى حالة وجود أى مشكلات تتعلق بالزيادة من قبل السائقين، وذلك من خلال التواصل مع الرقم الخاص بغرفة عمليات المحافظة "0572264121".

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