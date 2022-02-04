محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف يشهدان تسلم الدفعة الأولى من لحوم صكوك الطعام

الدقهلية - شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمكتبه اليوم الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال زيارته لافتتاح مسجد النصر بقرية سرسو البرامون بمركز المنصورة، فى إطار احتفالات الدقهلية بعيدها القومي.

وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ والعميد طيار محمد عبدالحى قائد قاعدة المنصورة الجوية، واللواء هشام الطوخى مساعد مدير أمن الدقهلية، والنائب محمود العزب عضو مجلس النواب، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وقيادات الأوقاف بالمحافظة.

وقدم وزير الأوقاف التهنئة إلى محافظ الدقهلية وشعب الدقهلية العظيم بمناسبة العيد القومى للمحافظة، الذى سطر فيه انتصارا كبيرا على الحملة الفرنسية على مصر، وأصبح يوم فخر وعزة لمصر كلها على مر العصور.

وعقد المحافظ ووزير الأوقاف اجتماعاً بقيادات مديرية الاوقاف بالدقهلية تناول خلاله ضرورة حثهم المواطنين أثناء خطب الجمعة على التبرع ودفع الزكاة وكفارات اليمين وغيرها لتجميع وشراء صكوك الطعام وتوزيعها على مستحقيها من خلال الحسابات البنكية لوزارة الأوقاف فى جميع البنوك المصرية، وأوضح أن هذه التبرعات لا تدخل إلى خزينة وزارة الأوقاف بل يتم تحويلها مباشر من البنك المركزى إلى وزارة التموين لشراء صكوك الطعام من أجود الأنواع المختلفة.



وشهد المحافظ ووزير الأوقاف استلام وتسلم الدفعة الأولى من لحوم صكوك الطعام بإجمالى 3 أطنان لتوزيعها على مستحقى تكافل وكرامة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى، والتى تقوم بتوزيع هذه الصكوك على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية طبقا للأولى فالأولى.

ووجه وزير الأوقاف، بأن تستهدف الدفعة الثانية من صكوك الطعام المسجلين على قائمة انتظار تكافل وكرامة، والذين لم يتم صرف لهم أى مساعدات مالية، بالإضافة إلى المسجلين الأصليين لتكون هناك عدالة فى التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وأشار مختار جمعة، إلى أنه سيجرى توزيع 3 أطنان لحوم كل شهر من صكوك الطعام قابلة للزيادة على 3 آلاف أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة بنطاق محافظة الدقهلية.

كما أشار وزير الأوقاف إلى أنه سيجرى توزيع 100 طن لحوم صك طعام خلال شهر رجب و100 طن خلال شهر شعبان و200 طن خلال شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الأوقاف، أنه سيجرى إيصال صكوك الطعام إلى مستحقيه بكل عزة وكرامه فى منازلهم وممنوع نهائيا تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن المحافظ جهود وزارة الأوقاف من خلال توزيع صكوك الطعام سواء كانت لحوما أو سلع غذائية متنوعة على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.



الطعام





صكوك الطعام





محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف

