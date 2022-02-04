اليوم السابع
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محافظ البحيرة يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود

الجمعة، 04 فبراير 2022 05:11 م
محافظ البحيرة يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكافة محطات الوقود بنطاق المحافظة، مشددا على أهمية انتظام العمل بمحطات الوقود مع اتخاذ كافة الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار والالتزام بالأسعار الرسمية المحددة من قِبل الجهات المعنية.
 
وفى هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر بالتنسيق مع الوحدات المحلية حملات مرورية على محطات تمويل الوقود بمراكز " كفر الدوار - كوم حمادة - دمنهور"، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل والالتزام بالبيع بالتعريفة الجديدة، وكذلك الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وأشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

حملات رقابية

محطات الوقود

تموين البحيرة

محافظة البحيرة

مباحث التموين بالبحيرة

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