محافظ البحيرة: لا زيادة فى أسعار المواصلات والأجرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الوحدات المحلية والمواقف والمرور والتموين بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم زيادة فى أسعار المواصلات من ميكروباص والتاكسى والسرفيس والعمل بنفس التعريفة المعمول بها فى وقتنا الحالى وإلتزام جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة، حيث تشهد جميع المراكز والمدن حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بمحطات تمويل السيارات وبجميع المواقف.

ويأتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية برفع اسعار البنزين للربع السنوى على أنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، حيث تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه ارتفاع طفيف بقيمة 25 قرش / لتر لتكون الأسعار كالتالي:-

9.50 جنيه /لتر بنزين 95

8.50 جنيه / لتر بنزين 92

7.25 جنيه لتر /بنزين 80

وتثبيت أسعار السولار والكيروسين و كذلك المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية و كذا المورد لباقى القطاعات المختلفة.

وشدد محافظ البحيرة على جميع الإدارات الفرعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وترصيد الكميات الموجودة بسجل 21 بترول الخاص بالمحطات والتواصل فى حالة وجود أى مشاكل أو تكدسات، مع تكثيف الحملات والمتابعة ورصد المخالفات إن وجدت من خلال الأجهزة المعنية ومتابعة تنفيذ كافة التوجيهات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.