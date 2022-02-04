محافظ أسيوط يوجه بتكثيف القوافل البيطرية المجانية وحملات التوعية بالقرى والنجوع

أسيوط - فريق المحافظات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بأهمية مواصلة الجهود البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها على مستوى المحافظة مع تكثيف القوافل البيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية وذلك تفادي أخطار الأمراض مع زيادة وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط.

وقال محافظ أسيوط إن الاهتمام بالقوافل البيطرية العلاجية يسهم في تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين كما يسهم في رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا مشيدًا بمجهودات مديرية الطب البيطري في تنظيم القوافل البيطرية بالتعاون مع الجهات المعنية والتي تجوب القرى الأكثر إحتياجاً لزيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية مشيرا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتسخير كافة الإمكانيات لاستمرار هذه القوافل والبرامج العلاجية والعمل على تقديم وتطوير الخدمة المقدمة للمربيين بمراكز وقرى المحافظة وتقديم كافة الخدمات مجاناً للتيسير على أهالي القري تماشياً مع توجهات الدولة في هذا الشأن.

من جانبه أوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري ، أنه تم وضع خطة جاري تنفيذها للقوافل البيطرية المجانية بجميع قرى ونجوع المحافظة بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات تقدم أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية وتقديم كافة الخدمات البيطرية المجانية للأماكن المحرومة في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا يستفيد منها أكبر قدر من المربيين للماشية ضمن خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتقديم خدمات أفضل للمربيين والمزارعين لافتا إلى قيام الإدارات البيطرية بكافة مراكز المحافظة بعقد ندوات إرشادية للمربين للتعريف بطرق حماية الثروة الحيوانية والتربية الآمنة والتوعية بأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية ونشر التلقيح الاصطناعي لتحسين إنتاج السلالات المحلية من الألبان واللحوم.