اليوم السابع
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الجمعة، 04 فبراير 2022 04:49 م
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محافظة الجيزة تضبط أعمال بناء مخالف بالصف وتصادر المعدات

الجمعة، 04 فبراير 2022 03:20 م
محافظة الجيزة تضبط أعمال بناء مخالف بالصف وتصادر المعدات بناء مخالف - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تمكنت أجهزة الرصد بمحافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف في ضبط أعمال بناء مخالف متتصف الليل حيث شرع المخالف في تشيد وصب اسقف لعقار تحت الانشاء بمنطقة الشوبك حيث تم ايقاف الاعمال ومصادره المواد المستخدمه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين . 
 
 
وفي نفس الاطار قام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة حالات تعدي بالبناء بناحية بهرمس على مساحة 220 متر لعدد(2) حالة تعدي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.  
 
وتواصل محافظة الجيزة مجهوداتها علي مدار اليوم في مواجهه مخالفات البناء ورصد الحالات المخالفة .
 
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف اعمال الرصد والمتابعه الميدانية لضبط اي اعمال بناء مخالف وإزالتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
 

الجيزة

الصف

بناء مخالف

اخبار الجيزة

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