اليوم السابع
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الجمعة، 04 فبراير 2022 10:48 م
أكرم القصاص
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متحور "أوميكرون" يتسبب فى فقدان الاقتصاد الكندى 200 ألف وظيفة

الجمعة، 04 فبراير 2022 10:00 م
متحور "أوميكرون" يتسبب فى فقدان الاقتصاد الكندى 200 ألف وظيفة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ.ش.أ

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فقد الاقتصاد الكندي، 200 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقًا لوكالة الإحصاءات الكندية، حيث أدت عمليات الإغلاق بسبب الجائحة المتعلقة بمتحور "أوميكرون" إلى إغلاق العديد من الشركات.

 

فقد الاقتصاد الكندي، 200 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقًا لوكالة الإحصاءات الكندية، حيث أدت عمليات الإغلاق بسبب الجائحة المتعلقة بمتحور "أوميكرون" إلى إغلاق العديد من الشركات

 

وذكرت وكالة البيانات الفدرالية، اليوم الجمعة، أن التراجع دفع معدل البطالة للصعود نصف فى المائة إلى 6.5 فى المائة.

 

وتركزت معظم الخسائر فى الوظائف فى مقاطعتى أونتاريو وكيبيك، وهما مقاطعتان شهدتا بعضًا من أصعب الموجات التى يقودها أوميكرون، وكلاهما تحرك للانغلاق كرد فعل، علاوة على أولئك الذين فقدوا وظائفهم بالكامل، ارتفع أيضًا عدد الأشخاص الذين أفادوا بأنهم عملوا أقل من نصف ساعات عملهم العادية، بزيادة 620 ألف شخص خلال الشهر.

 

كما كان الحال خلال الموجات السابقة، تحملت خدمات الإقامة والطعام العبء الأكبر من فقدان الوظائف، حيث فقد 113 ألف وظيفة خلال الشهر، كما تضررت تجارة التجزئة، وفقدت 26 ألف عامل.

 

 


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