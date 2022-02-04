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كيلو الأخطبوط بـ130 جنيها والمسلبة الضخمة بـ70.. أسعار الأسماك بحلقة سمك الغردقة

الجمعة، 04 فبراير 2022 12:33 م
كيلو الأخطبوط بـ130 جنيها والمسلبة الضخمة بـ70.. أسعار الأسماك بحلقة سمك الغردقة حلقة السنمك بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قدم تلفزيون "اليوم السابع"، صباح اليوم الجمعة، فيديو مباشر من حلقة أسماك الغردقة، لمعرفة أسعار الأسماك والتى تشهد إقبال كبير يوم الجمعة على شراء الأسماك المختلفة.

 

وقال طارق أبو سعد أحد تجار الأسماك بحلقة سمك الغردقة إن سعر كيلو سمك المسلب كبيرة الحجم 70 جنيها، وسعر كيلو الحريت الصغير 25 جنيها، وسعر كيلو الحريت الكبير 40 جنيها، والبهار 50 جنيها.

 

وأضاف طارق أبو سعد، أن سعر سمك الفرخ توين 100 جنيه، العنبرة 50 جنيها ولا كلمارى حشو 80، والناجل 160 ، والأخطبوط 130جنيه، وأم عطية 50، والكسر 60 جنيها، والمرجان 100 ، والتونة 30 جنيها.

 

وأكد أن تشهد حلقة السمك كل يوم جمعة حالة من الإقبال الكبير من المواطنين والتجار وكذلك من السياح، حيث تنظم شركات السياحة لهم رحلات داخلية وجولات بحلقة سمك الغردقة.

اسماك البحر الأحمر بحلقة سمك الغردقة
اسماك البحر الأحمر بحلقة سمك الغردقة

 

انخفاض في أسعار الأسماك بالغردقة
انخفاض في أسعار الأسماك بالغردقة

 

انواع مختلفة من الاسماك بحلقة الغردقة
انواع مختلفة من الاسماك بحلقة الغردقة

 

حلقة سمك الغردقة
حلقة سمك الغردقة

 


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الاخطبوط

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