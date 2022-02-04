كما قررت الحكومة الكورية - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الجمعة - إعطاء أقراص علاج كوفيد-19 لمن هم فوق سن 50 عاما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، بدلا من 60 عاما حاليا من أجل الحد من ارتفاع الحالات الخطيرة.

وحذرت السلطات الصحية من احتمال زيادة حادة في الإصابات اليومية متأثرة بعطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة التي انتهت الأربعاء الماضي، نتيجة زيارة العديد من المواطنين إلى مساقط رؤوسهم والتواصل مع الأسرة والأقارب.