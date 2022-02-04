عضو هيئة تدريس بجامعة بنى سويف يفوزه بجائز أفضل طالب دكتوراه باستراليا

بنى سويف هانى فتحى

هنأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور عصام ضيف المدرس المساعد بقسم علوم وتكنولوجيا النانو بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، بعد إعلان المعهد الملكي الاسترالي للكيمياء فوزه بجائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية علي مستوي استراليا ونيوزيلندا لعام 2021.

وأشاد الدكتور منصور فى بيان له بالإنجاز الجديد الذى حققه عضو هيئة التدريس بجامعة بنى سويف، والذى يعكس مدى الجهد المبذول فى الفترة الأخيرة فى مجال الارتقاء بالبحث العلمى ودعم الباحثين بكافة الإمكانات اللازمة ورفع اسم الجامعة عالياً على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وعبر الدكتور عصام ضيف عن سعادته بتهنئة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ودعمه الدائم لأعضاء هيئة التدريس والعلماء، بالإضافة إلى دعمه للباحثين بكافة الإمكانات اللازمة لتشجيعهم على إجراء المزيد من البحوث العلمية والمشاركات الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات.