عروض رائعة بافتتاح الصين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

افتتحت السلطات الصينية، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ: ستكون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين بداية عصر جديد للرياضات الشتوية في أنحاء العالم، حيث يمارس أكثر من 300 مليون صيني رياضات شتوية.



وألقى الرئيس الصيني شي جين بينج، كلمة افتراضية في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ139 للجنة الأولمبية الدولية.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، المقامة بالعاصمة الصينية بكين.

وأعرب شي عن ترحيبه الحار برئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، وجميع أعضاء اللجنة الآخرين الذين يجتمعون في بكين، المدينة التي فازت باستضافة دورتين أولمبيتين صيفية وشتوية، وتحتضن فعاليات الدورة الـ139 للجنة وسط أجواء احتفالية بمناسبة السنة الجديدة حسب التقويم الصيني التقليدي.

وبدأت في بكين الأربعاء، عملية تتابع الشعلة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022، وأشعل هان تشنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، شعلة من مرجل في حفل الانطلاق الذي أقيم في حديقة الغابة الأولمبية، ثم سلمها إلى لوه تشي هوان البالغ من العمر 80 عاما، وهو أول بطل صيني عالمي للرياضات الشتوية.



وبسبب ظروف وباء كوفيد-19، تم تقليص عملية تتابع الشعلة، حيث تخضع لإجراءات احترازية صارمة.



جانب من الاحتفال





حفل الافتتاح





عروض الافتتاح





معلب بكين الوطني





شعلة الدورة





الرئيس الصيني وزوجته