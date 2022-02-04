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عدم استقرار فى الأحوال الجوية وأمطار.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد

الجمعة، 04 فبراير 2022 01:00 ص
عدم استقرار فى الأحوال الجوية وأمطار.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد الطقس - أمطار
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة مساء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى:
 

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 4 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجات.
 
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 11 درجة.
 
جنوب سيناء العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة.
 
شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 07 درجات.
 
جنوب الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 08 درجات.
 
 

درجات الحرارة المتوقعة السبت 5 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجات.
 
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة.
 
جنوب سيناء العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة.
 
 شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجات.
 
جنوب الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجات.
 
 

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 6 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة.
 
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة.
 
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة.
 
 شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 07 درجات.
 
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 08 درجات.
 

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