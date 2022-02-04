طقس الخليج.. طقس صحو بالإمارات ورياح بالسعودية

وكالات

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء مناطق تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف وحائل وسماء غائمة جزيئا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من تلك المناطق, فيما لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز-علقان), كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الجزء الشمالي من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الجمعة في مملكة البحرين سيكون بإذن الله ضباباً خفيفاً في بعض المناطق في البداية ويكون دافئاً في وقتاً لاحق وغائم جزئياً خلال الليل.

الرياح جنوبية بوجه عام من 5 إلى 10 عقدة وتصل من 12 إلى 17 عقدة احياناً في وقتاً لاحق.

ارتفاع الموج من قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 95% والصغرى 15%.

أعلى مد في الساعة 8:07 مساء وفي 7:22 صباحاً وأدنى جزر في الساعة 2:18 صباحاً وفي الساعة 1:18 صباحاً.

شروق الشمس في تمام الساعة 6:20 صباحاً والغروب عن الساعة 5:22 مساء.

بزوغ القمر في الساعة 8:41 صباحاً والأفول في الساعة 8:43 مساء.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز ــ في نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون شمالية شرقية الى شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 15:07 والمد الثاني عند الساعة 04:38 والجزر الأول عند الساعة 08:54 والجزر الثاني عند الساعة 21:52 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:53 والمد الثاني عند الساعة 00:28 والجزر الاول عند الساعة 17:56 والجزر الثاني عند الساعة 06:53 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 27 15 85 40 دبي 26 16 80 30 الشارقة 26 13 80 30 عجمان 26 15 85 35 أم القيوين 26 13 85 35 رأس الخيمة 27 11 80 30 الفجيرة 26 18 60 30 العين 28 13 80 30 ليوا 26 13 90 40 الرويس 23 14 85 35 السلع 24 14 80 30 دلما 24 16 85 50 طنب الكبرى 26 17 80 40 طنب الصغرى 26 17 80 40 أبو موسى 26 17 80 40 - مل -

الكويت

إرتفاع ملحوظ نهارا في درجة الحرارة و دافئ و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية احيانا.

مائل للبروده ليلا و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .