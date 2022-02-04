ضبط 35 قطعة سلاح و114 قضية مخدرات وتنفيذ 53928 حكما خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (35) قطعة سلاح نارى، و(114) قضية مخدرات وتنفيذ (53928) حكما قضائيا متنوعا.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (7) متهمين "لأحدهم معلومات جنائية، وتنفيذ (5172) حكما قضائيا متنوعا.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة "يحملون جنسية إحدى الدول" (طرف أول شخصين "مصابان بجروح متفرقة بالجسم" – طرف ثان " 6 أشخاص" وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض) لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين حال تواجدهم بمحل البلاغ تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب وقيام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول باستخدام الأسلحة البيضاء المشار إليها محدثين إصابتهما المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط طرفى المشاجرة وضبط بحوزة الطرف الثانى الأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع حلويات كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية من السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، وعثر بداخل المصنع على ( 2 طن ملح طعام - 1 طـن سمسم - 600 كيلو جرام طحينة - 480 كيلو جرام عسل أسود - 85 كيلو جرام حلاوة طحينية) جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتصنيع الحلوى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.