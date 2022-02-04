"صحة قنا" تنظم قافلة طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا للمرة الثانية فى أسبوع

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية أبو دياب غرب التابعة لمركز دشنا، وهى ثانى قافلة تنظمها المديرية خلال هذا الأسبوع، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت جميع التخصصات الطبية المختلفة، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على 1078 حالة بواقع "341 حالة أمراض باطنة، 308 حالة طب أطفال، و291 حالة طب وجراحة العيون، و85 حالة جراحة عامة، و29 حالة تنظيم أسرة، و52 حالة أمراض نساء وتوليد".

وأضاف الداودى بأن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ45 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 90 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.

ومن جانبه، أشار الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان إلى أن هذه القافلة تعد ثانى قافلة تنظمها المديرية خلال أسوع واحد ، حيث تم الكشف على 1013 حالة خلال القافلة الأولى، مؤكدا أنه تم وضع خطة مسبقة لتسيير القوافل الطبية المجانية على مدار العام ، نستهدف من خلالها القرى والنجوع الأكثر احتياجا.