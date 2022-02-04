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شباب كفر الشيخ تنظم ندوة توعوية "احترام الآخر" بمشاركة عضوات نادى الفتاة والمرأة

الجمعة، 04 فبراير 2022 01:33 م
شباب كفر الشيخ تنظم ندوة توعوية "احترام الآخر" بمشاركة عضوات نادى الفتاة والمرأة ندوة عن احترام الاخر لشباب كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ندوة توعوية عن احترام الآخر بمشاركة عضوات نادى الفتاة، برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ضمن الأنشطة الثقافية التي تشهدها مراكز شباب محافظة كفر الشيخ.
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 قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، شهدت مراكز شباب محافظة كفر الشيخ العديد من الندوات والأنشطة الثقافية والتوعوية والمعارض الفنية لرسم الكاريكاتير عن أبرز قضايا الساعة من أعمال المبدعين الصغار بفوة وقلين وتقييمها لاختيار الأفضل، وأقامت مراكز شباب برج البرلس المسابقة الثقافية للأطفال فى إلقاء الشعر والزجل، وكذلك شهدت مراكز شباب دسوق إقامة الندوات الدينية عن القدوة الحسنة.

كما أعلن الدكتور عزت محروس، عن  تنفيذ 10 ورش عمل تدريبية لتنمية مهارات النشء والشباب من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع منظمة اليونيسف عن وحدة المشاركة، وتنمية المهارات للنشء والشباب، لاستهداف النشئ  من سن 13 حتى 18 سنة والشباب  من سن 18 حتى 35 سنة، ويمكنهم المشاركة به من خلال التسجيل على اللينك الذى أعلنت عنه مديرية الشباب عبر صفحتها الرسمية وعلى كافة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمراكز الشباب.

واضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة الشباب والرياضة على التواجد بين الشباب بمختلف المدن والقرى، لنشر الوعي والثقافة وإطلاق المهارات الإبداعية بين الشباب، وتطوير قدراتهم، مؤكداً أن خطة شباب كفر الشيخ تشهد  نشاطاً مكثفاً بجميع مراكز الشباب، تزامنا مع بدء إجازة نصف العام وعقد العديد من الندوات الثقافية والدينية، بالإضافة إلى المسابقات الفنية والدورات التدريبية المتنوعة بمختلف مراكز الشباب بجميع أنحاء المحافظة فى ظل حرص مؤسسة الشباب على القيام بدورها فى خدمة المجتمع كونها مصدر لتنمية مهارات النشء والشباب الذهنية والثقافية والرياضية.
 
اللوحات الفنية المعروضة
اللوحات الفنية المعروضة

جانب من الحضور في الندوة
جانب من الحضور في الندوة

جانب من المشاركين في الندوة
جانب من المشاركين في الندوة

ندوة عن احترام الاخر لشباب كفر الشيخ
ندوة عن احترام الاخر لشباب كفر الشيخ

 


كفر الشيخ

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