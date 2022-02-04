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شاهد الشرطة توزع بطاطين على البسطاء وتزور المرضى

الجمعة، 04 فبراير 2022 05:34 م
شاهد الشرطة توزع بطاطين على البسطاء وتزور المرضى مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

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تحت رعاية رئيس الجمهورية، واصلت الشرطة توزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الحضارية الجديدة وتنظيم زيارات للمرضى بالمستشفيات ودور الأيتام فى إطار مبادرة كلنا واحد.

 

وبمناسبة عيد الشرطة الــ 70، وفى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية، فقد قامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين) على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً بنطاق محافظة المنوفية، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

 

 

 


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مبادرة كلنا واحد

توزيع بطاطين

اخبار الداخلية

اليوم السابع بلس

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