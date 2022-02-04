سى إن إن: قتل القريشى أكبر عملية مكافحة إرهاب فى عهد بايدن

كتبت ريم عبد الحميد

علقت شبكة سى إن إن الأمريكية على العملية العسكرية الأمريكية التى أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمى القريشى فى إدلب بشمال غرب سوريا، وقالت إنها كانت أبرز عملية لمكافحة الإرهاب فى عهد بايدن، مضيفة أن المسئولين فى إدارته عازمين على استخدامها لتقديم الرئيس فى صورة حاسمة.

كما أنها تعكس بطرق ما غارات مشابهة شانها سابقى بايدن فى البيت الأبيض للتخلص من قادة الإرهاب فى منازلهم، فى عمليتين تم مشاهدتهما أثناء وقت حدوثهم من غرفة الأزمات بالبيت الأبيض.

ومثلما حدث فى المهمتين السابقتين لقتل أسامة بن لادن فى عهد أوباما، وأبو بكر البغدادى فى عهد ترامب، استغل البيت الأبيض اللحظة، وسرعان ما نشر صورة للرئيس بدون ارتداء جاكت البدل الرسمى فى غرفة الأزمات، وهو يشاهد باهتمام الغارة وقت وقوعها.

وقال بايدن إن العملية تعكس مدى وصول أمريكا وقدرتها على القضاء على التهديدات الإرهابية مهما حاولوا الاختفاء فى أى مكان فى العال، ووجه رساله للإرهابيين الفارين، وقال لهم سنلاحقكم ونجدكم.

وذكرت الشبكة بأن بايدن عندما كان نائبا للرئيس كان يعارض المهمة الخطرة لاغتيال أسامة بن لادن فى مخبأه فى أفغانستان.، لكنها كانت فى النهاية عملية ناجحة مصممة للحد من الضحايا المدنيين.

وقدمت مهمة بايدن نفس العملية بشكل ما، فقد قرر استخدام القوات الخاصة الأمريكية للقضاء على زعيم داعش بدلا من إطلاق ضربة جوية على المنزل، فى إشارة إلى تغير رؤيته للمخاطر فى فترة تزيد عن العشر سنوات بعد اغتيال بن لادن.